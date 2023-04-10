Центровой БИПА Агафонов второй раз подряд стал MVP игровой недели в Суперлиге

Центровой БИПА Андрей Агафонов признан MVP заключительной игровой недели в Суперлиге.

В трех матчах игрок набирал в среднем 19.7 очка, 8.7 подбора и 3.7 передачи. Рейтинг эффективности Андрея составил 27,0 балла.

В символическую пятерку также вошли:

Павел Буренко, Будивельник (3 матча) — 20.3 очка, 7.0 передачи, 2.7 подбора (РЭ 24.0);

Максим Закурдаев, Днепр (3 матча) — 23.3 очка, 5.0 передачи, 4.7 подбора (РЭ 23.0);

Роман Морозов, Запорожье (3 матча) — 20.3 очка, 6.3 подбора (РЭ 19.3);

Станислав Тимофеенко, Днепр (3 матча) — 15.3 очка, 7.3 подбора, 2.3 передачи (РЭ 15.7).

Агафонов становится лучшим игроком недели второй раз подряд. В предыдущем, черкасском бабле центровой набирал 16.0 очка, 9.0 подбора и 4.0 передачи.

БИПА завоевала бронзовые награды Суперлиги. Второе место занял Днепр, чемпионом стал Будивельник.