Экс-тренер Химика Степановский возглавит баскетбольную сборную Украины — СМИ

Бывший тренер Химика Виталий Степановский готов возглавить сборную Украины по баскетболу.

Федерация баскетбола Украины уже договорилась со специалистом. Теперь его назначение должен утвердить Исполком ФБУ, который проведет заседание во вторник.

41-летний специалист возглавляет румынскую Крайову. Также Степановский входил в тренерский штаб Айнарса Багатскиса в отборе на Евробаскет-2021 и чемпионат мира-2023.

Степановский дважды становился чемпионом Украины с Химиком в качестве главного тренера и ассистента. Также под его руководством студенческая сборная Украины завоевала серебряные медали на Универсиаде-2019.

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис покинул свой пост после завершения квалификации на ЧМ-2023. Под его руководством сине-желтые дошли до 1/8 финала Евробаскета-2022. В отборе на ЧМ-2023 сборная Украины вышла во второй этап, но не сумела квалифицироваться в основной турнир.