ФБУ определила символические пятерки сезона 2022/23

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) определила первую и вторую символические сборные Суперлиги сезона 2022/23.

Первая символическая сборная:

Александр Рябчук (БИПА, 32 матча) — 10,0 очка, 4,9 подбора, 3,3 передачи, 2,8 перехвата

Максим Закурдаев (Днепр, 31 матч) — 15,2 очка, 4,6 подбора, 4,6 передачи, 1,8 перехвата

Владимир Конев (Будивельник, 31 матч) — 15,2 очка, 6,6 подбора, 3,4 передачи, 1,8 перехвата

Вадим Заплотинский (Киев-Баскет, 32 матча) — 11,1 очка, 8,2 подбора, 2,6 передачи, 1,9 блок-шота, 1,5 перехвата

Максим Сандул (Будивельник, 32 матча) — 11,3 очка, 11,0 подбора, 2,4 передачи

Вторая символическая сборная:

Михаил Горобченко (Политехника-Галичина, 31 матч) — 14,3 очка, 6,4 передачи, 4,7 подбора, 2,7 перехвата

Сергей Старцев (Прикарпатье-Говерла, 31 матч) — 15,1 очка, 4,4 подбора, 4,4 передачи

Би Джей Максвелл (Черкасские Мавпы, 19 матчей) — 20,1 очка, 6,5 подбора, 4,6 передачи, 1,8 перехвата

Роман Морозов (Запорожье, 31 матч) — 16,2 очка, 6,4 подбора, 1,5 передачи

Станислав Тимофеенко (Днепр, 30 матчей) — 13,7 очка, 6,8 подбора, 3,4 передачи

БИПА стала обладателем бронзовых медалей Суперлиги. Серебро досталось Днепру, а чемпионский титул — Будивельнику, который за сезон потерпел лишь одно поражение.