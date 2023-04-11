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Баскетбол

Ягупова претендует на звание MVP регулярного сезона Евролиги

Алина Ягупова, fiba.basketball

Украинская баскетболистка турецкого Фенербахче Алина Ягупова претендует на звание MVP регулярного сезона женской Евролиги.

По итогам регулярного чемпионата украинка также претендует на звание лучшего игрока защитного плана, а также как автор лучшего ассиста турнира.

Ягупова с Фенербахче третий год подряд выходит в Финал четырех Евролиги. Украинка является игроком основного состава, играя в среднем 31,1 минуту, набирая 12,4 очка, 4,8 подбора и 4,0 передачи.

Ягупова заняла третье место в голосовании на звание MVP сезона-2021/22 в женской Евролиге. Ранее Алина вошла в первую символическую сборную сезона 2021/22 женской Евролиги.

Источник: sportarena.com

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