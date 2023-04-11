Евгений Мурзин возглавил женскую сборную Украины по баскетболу.

57-летний специалист ранее был ассистентом Срджана Радуловича в женской команде. Также Мурзин возглавлял клуб женской Суперлиги — бердянскую Чайку.

Мурзин известен по работе с рядом мужских коллективов Суперлиги. В частности, коуч работал со столичными Будивельником и Киев-Баскетом, а также Харьковскими Соколами и Прикарпатье-Говерлой.

Напомним, что женская сборная Украины под руководством Радуловича не вышла на чемпионат Европы-2023 по баскетболу. Сине-желтые не пробились на первенство, уступив по показателям лучших вторых мест Венгрии, Словакии, Великобритании и Германии.