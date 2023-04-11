Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Баскетбол

Степановский – новый главный тренер сборной Украины по баскетболу

Виталий Степановский, facebook.com/bckhimik.yuzhne

Виталий Степановский официально назначен новым главным тренером сборной Украины по баскетболу. Его назначение сегодня утвердил Исполком ФБУ.

Сейчас 41-летний специалист возглавляет румынскую Крайову. Также Степановский входил в тренерский штаб Айнарса Багатскиса в отборе на Евробаскет-2021 и чемпионат мира-2023.

Степановский дважды становился чемпионом Украины с Химиком в качестве главного тренера и ассистента. Также под его руководством студенческая сборная Украины завоевала серебряные медали на Универсиаде-2019.

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис покинул свой пост после завершения квалификации на ЧМ-2023. Под его руководством сине-желтые дошли до 1/8 финала Евробаскета-2022. В отборе на ЧМ-2023 сборная Украины вышла во второй этап, но не сумела квалифицироваться в основной турнир.

Источник: sportarena.com

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Баскетбол