Степановский – новый главный тренер сборной Украины по баскетболу

Виталий Степановский официально назначен новым главным тренером сборной Украины по баскетболу. Его назначение сегодня утвердил Исполком ФБУ.

Сейчас 41-летний специалист возглавляет румынскую Крайову. Также Степановский входил в тренерский штаб Айнарса Багатскиса в отборе на Евробаскет-2021 и чемпионат мира-2023.

Степановский дважды становился чемпионом Украины с Химиком в качестве главного тренера и ассистента. Также под его руководством студенческая сборная Украины завоевала серебряные медали на Универсиаде-2019.

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис покинул свой пост после завершения квалификации на ЧМ-2023. Под его руководством сине-желтые дошли до 1/8 финала Евробаскета-2022. В отборе на ЧМ-2023 сборная Украины вышла во второй этап, но не сумела квалифицироваться в основной турнир.