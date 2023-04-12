Степановский: У нас в обойме ребята, игравшие на Евробаскете, к ним добавим молодых игроков

Новый главный тренер сборной Украины по баскетболу Виталий Степановский поделился впечатлениями от своего назначения. Также коуч раскрыл основные принципы формирования состава команды.

«Конечно это важный шаг в моей карьере, огромная ответственность и честь. К игре сборной Украины большое внимание, все будут следить за тем, как мы будем выглядеть. Так что, безусловно, впереди у меня очень важный опыт».

«Я вижу, что мы можем добавить молодых игроков: вызвать Максима Шульгу, с которым работал в молодежной сборной. Он проявил себя очень хорошо, провел хороший сезон в Юте Стейт – они попали в March Madness. У него был хороший сезон и я знаю, на что он способен. Хороший сезон был и у Саши Ковляра в эстонском Калеве. Это игрок, с которым я много работал, и сейчас он тоже может претендовать на попадание в основной состав сборной».

«Айнарс уже начал смену поколений, в частности, во время заключительного игрового окна, когда дебютировал Ковляр. Думаю, мы должны внимательно следить за молодежью и думать о том, кого мы можем добавлять в состав. Я считаю, что это будет только большим плюсом для сборной».

Степановский возглавил сборную Украины, сменив на посту Айнарса Багатскиса. Новый наставник входил в тренерский штаб латвийского специалиста в отборе на Евробаскет-2021 и чемпионат мира-2023.

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис покинул свой пост после завершения квалификации на ЧМ-2023. Под его руководством сине-желтые дошли до 1/8 финала Евробаскета-2022. В отборе на ЧМ-2023 сборная Украины вышла во второй этап, но не сумела квалифицироваться в основной турнир.