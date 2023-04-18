Исполком ФИБА не допустил сборную россии к квалификации на Олимпиаду-2024. Данное решение принято с учетом рекомендаций МОК по участию спортсменов из рф и рб в международных соревнованиях.

От Европы участие в предварительной квалификации примут 16 сборных, в том числе, и Украина. Место россии в списке заняла команда Болгарии.

Команды-участницы первого этапа отбора к ОИ-2024: Украина, Бельгия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, Исландия, Израиль, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Португалия, Швеция, Турция, Болгария.

Команды будут разделены на две группы. Победители групп выйдут в олимпийские квалификационные турниры ФИБА, которые пройдут в 2024 году.

Первый квалификационный турнир пройдет с 12 по 20 августа 2023 года. Выбор хозяев турниров состоится 28-29 апреля, а жеребьевка групп запланирована на 1 мая.