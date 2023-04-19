ФИБА не допустила команды россии и беларуси к предварительной квалификации Евробаскета-2025

ФИБА не допустит национальные команды россии и беларуси к предварительной квалификации Евробаскета-2025.

Данное решение принято с учетом рекомендаций МОК по участию спортсменов из рф и рб в международных соревнованиях.

Отметим, что ранее ФИБА запретила российской команде участвовать в пре-квалификации к Олимпийским играм-2024. При этом в отборе примет участие сборная Украины.

В марте прошлого года международная федерация баскетбола отстранила клубы и сборные страны-агрессора от соревнований. Также ФИБА отклонила заявку россии на проведение Евробаскета-2025.