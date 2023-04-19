Генсек ФБУ Драбиковский: Задача перед Степановским — попасть на чемпионат Европы-2025

Генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский прокомментировал назначение Виталия Степановского на пост главного тренера мужской сборной Украины по баскетболу.

«Мы понимали, что Гинзбурга мы чисто финансово потянуть не можем, потому что он не будет работать бесплатно. Митрович – мы также понимали, что даром он не будет работать».

«Но переговоры мы вели, он сказал, что у него сейчас нет клуба, и пока он не определится с клубом, то не может принимать такое решение. Но он сказал, что для него была бы большая честь работать со сборной Украины. И если бы он работал в сборной, то только в Черногории или Украине. Потому что он считает, что Украина это для него как вторая родина».

«Относительно украинских тренеров – мы спросили членов исполкома и абсолютное большинство было за Степановского, я даже был удивлен».

Степановский дважды становился чемпионом Украины с Химиком в качестве главного тренера и ассистента. Также под его руководством студенческая сборная Украины завоевала серебряные медали на Универсиаде-2019.

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис покинул свой пост после завершения квалификации на ЧМ-2023. Под его руководством сине-желтые дошли до 1/8 финала Евробаскета-2022. В отборе на ЧМ-2023 сборная Украины вышла во второй этап, но не сумела квалифицироваться в основной турнир.