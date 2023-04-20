Забирченко назначен главным тренером молодежной сборной Украины по баскетболу

Дмитрий Забирченко официально назначен главным тренером молодежной сборной (U-20) Украины по баскетболу.

Забирченко, который в этом сезоне Суперлиги выиграл золото с Будивельником, и должен был работать с сборной U-16, заменит в молодежке Виталия Степановского, возглавившего национальную сборную.

Помогать Забирченко будут Олег Шевченко и Никита Воевода. В сборной U-16 вместо Забирченко главным тренером назначен Дмитрий Коломийченко.

Сборная U-20 сыграет в июле на Евробаскете-2023 (Дивизион В). Соперниками украинцев будут команды Швеции, Грузии и Косово. Турнир пройдет в Скопье (Македония).