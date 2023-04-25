Защитник Днепра Закурдаев стал лучшим в сезоне Суперлиги по реализации трехочковых бросков

Лучшим снайпером трехочковых бросков сезона-2022/2023 в украинской баскетбольной Суперлиге стал лидер Днепра и лучший защитник Суперлиги Максим Закурдаев.

На счету Закурдаева рекордные 190 трехочковых бросков за сезон. Цели достигли его 85 дальних атак, что составило рекордные 44.7% реализации.

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Топ-5 Суперлиги-2022/2023 по реализации дальних бросков:

1. Максим Закурдаев (Днепр) – 44.7% (85 попаданий из 190 попыток)

2. Олег Рудаков (Старый Луцк) – 42.7% (35/82)

3. Игорь Дубоненко (Киев-Баскет) – 41.7% (58/139)

4. Павел Буренко (Будивельник) – 40.4% (55/136)

5. Александр Шашков (БИПА) – 38.4% (51/133)

Рекорд сезона по количеству точных дальних броском в отдельно взятом матче принадлежит форварду Старого Луцка Олегу Рудакову и защитнику Черкасских Мавп Деметриусу Лейку. Они забросили по 7 трехочковых за игру.

Ранее ФБУ определила первую и вторую символические сборные Суперлиги сезона-2022/23.