Чемпионат мира-2027 по баскетболу пройдет в Дохе

Чемпионата мира по баскетболу в 2027 году примет Катар. Все матчи пройдут в Дохе.

Объекты, которые будут использоваться при проведении турнира, уже построены. ФИБА посчитала огромным плюсом тот факт, что все матчи пройдут в одном городе. Это даст уникальную возможность фанатам посетить большое количество матчей.

Женский ЧМ-2026 по баскетболу пройдет в Берлине (Германия).

Напомним, чемпионат мира-2023 по баскетболу пройдет с 25 августа по 10 сентября. Турнир примут Индонезия, Филиппины и Япония. ЧМ-2023 году станет первым в истории, который пройдет на территории сразу нескольких государств. В турнире примут участие 32 сборные.

В отборе на ЧМ-2023 сборная Украины вышла во второй этап, но не сумела квалифицироваться в основной турнир. Подопечные Айнарса Багатскиса заняли пятое место в группе L, набрав 14 очков.