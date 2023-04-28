Евролига дисквалифицировала четырех баскетболистов после матча Реала и Партизана

Евролига опубликовала дисциплинарные санкции после второго матча серии 1/4 финала между Реалом и Партизаном.

Наибольшую дисквалификацию получил форвард Реала Гершон Ябуселе — пять игр. Два матча дисквалификации получил защитник Партизана Кевин Пантер. По одному поединку пропустит центровой сербов Матиас Лессор и форвард испанцев Габриэль Дек.

Также Евролига наложила финансовые санкции на оба клуба. Партизан и Реал будут обязаны выплатить по 50 тысяч евро за неспортивное поведение своих игроков.

Второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги Реал – Партизан был досрочно завершен за 1 минуту и 40 секунд до окончания основого времени из-за массовой драки на площадке.

В итоге Партизан обыграл Реал со счетом, который был на момент инцидента – 95:80. Сербский клуб ведет в серии до трех побед – 2:0.