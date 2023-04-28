Матч плей-офф Евролиги Реал – Партизан завершили досрочно из-за массовой драки игроков (видео)

Второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги Реал – Партизан был досрочно завершен за 1 минуту и 40 секунд до окончания основого времени из-за массовой драки на площадке.

Инцидент начался после того, как защитника Партизана Кевина Пантера жестко встретил игрок хозяев Серхио Льюль. Столкновение переросло в потасовку сначала между этими двумя игроками, а затем привело к драке обеих команд. Встречу не смогли завершить из-за того, что после многочисленных удалений на паркете не осталось достаточно игроков, чтобы продолжить встречу.

В итоге Партизан обыграл Реал со счетом, который был на момент инцидента – 95:80. Сербский клуб ведет в серии до трех побед – 2:0.

В других четвертьфиналах Евролиги играют следующие пары: Монако — Маккаби (счет в серии – 1:1), Барселона — Жальгирис (1:0) и Олимпиакос — Фенербахче (1:0).