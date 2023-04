Состоялась жеребьевка ЧМ-2023 по баскетболу: США в группе C, Испания сыграет с Бразилией

Состоялась жеребьевка чемпионата мира-2023 по баскетболу среди мужских команд.

32 сборных были разделены на 8 отборочных групп. Отметим, что действующий чемпион мира — Испания — попала в квартет G, где сыграет с Ираном, Бразилией и Кот-д’Ивуаром.

Напомним, что сборная Украины в отборе на ЧМ-2023 вышла во второй этап, но не сумела квалифицироваться в основной турнир. Вскоре ФБУ прекратила сотрудничество с Айнарсом Багатскисом и назначила на его должность Виталия Степановского.

ЧМ-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и Филиппинах.

32 nations. Only 1 can be crowned champs 🏆

Are you ready world? 🔥#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/qLHHwHhVRI

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) April 29, 2023