Украина сыграет в Турции в квалификации баскетбольного турнира Олимпиады-2024

Сборная Украины по баскетболу сыграет в Турции на первом квалификационном турнире к Олимпийским играм-2024 в Париже.

Сине-желтые попали в третью корзину посева и выступят в группе C или D отбора. Другая часть европейской квалификации пройдет в Польше и Эстонии. Выиграв предквалификационный турнир страна получит возможность сыграть в финальном раунде квалификации.

Путевки на Олимпиаду получат победители финальных отборочных соревнований. Всего запланировано пять отборочных турниров — два европейских, и по одному в Азии, Африке и обеих Америках.

Соревнования первого раунда квалификации пройдут с 10 по 20 августа 2023 года. Заключительная часть отбора на Олимпиаду-2024 пройдет в следующем году.