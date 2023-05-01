Степановский: Турцию можно считать фаворитом нашей четверки. Исландия в лишнем представлении не нуждается

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Виталий Степановский прокомментировал итоги жеребьевки пре-квалификации олимпийского турнира.

«Сборная Болгарии тоже хорошая команда, лидерами которой являются один из лучших игроков Евролиги в этом сезоне Саша Везенков, а также натурализованные американцы Коди Миллер-Маккинтайер и Ди Бост. Эти игроки – это полкоманды болгарской сборной, в которой есть несколько опытных игроков».

«Думаю, это будет интересный турнир, ведь команды до последнего будут сохранять шансы попасть на Олимпийские игры. Все сборные постараются максимально ответственно подойти к этому турниру, вызвать сильнейших игроков в состав и попытаться использовать свой шанс».

Сборная Украины по баскетболу сыграет в группе пре-квалификации олимпийского турнира с Турцией, Болгарией и Исландией. Для выхода в основной квалификационный турнир Украине нужно стать одной из двух лучших на групповом этапе, а затем выиграть плей-офф, который стартует с полуфинала.

Все матчи пройдут в Стамбуле с 12 по 20 августа 2023 года.