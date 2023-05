Украина сыграет с Турцией, Болгарией и Исландией в пре-квалификации олимпийского баскетбольного турнира

Сборная Украины по баскетболу узнала соперников по пре-квалификации олимпийского турнира.

Сборная попала в одну группу с Турцией, Болгарией и Исландией.

Для выхода в основной квалификационный турнир Украине нужно стать одной из двух лучших на групповом этапе, а затем выиграть плей-офф, который стартует с полуфинала. Все матчи пройдут в Стамбуле с 12 по 20 августа 2023 года.

Только победители пре-квалификационных турниров получат места на олимпийском квалификационном турнире, который пройдет уже в следующем году.

Напомним, Виталий Степановский назначен новым главным тренером сборной Украины по баскетболу. Он заменил Айнарса Багатскиса, который покинул свой пост после завершения квалификации на ЧМ-2023.

🔴 LIVE: The FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournaments 2023 draw is now underway! https://t.co/mkjnHTPuU9 #FIBAOQT

— FIBA (@FIBA) May 1, 2023