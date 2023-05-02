Забирченко: Будивельник будет существовать. Но в каком формате и где будет играть – пока неизвестно

Главный тренер Будивельника Дмитрий Забирченко прокомментировал участие клуба в следующем сезоне.

«Пока не известно будут ли снова два состава — «легионерский» и «украинский», как было в этом сезоне».

Забирченко, который в этом сезоне Суперлиги выиграл золото с Будивельником, официально назначен главным тренером молодежной сборной (U-20) Украины по баскетболу.

Напомним, в марте Будивельник снялся с участия в Балканской лиге (BIBL) из-за отсутствия финансирования.

В прошедшем сезоне Будивельник покинул розыгрыш Европейской северной баскетбольной лиги, проиграв в четвертьфинале Вулвз по сумме двух матчей. Также киевляне выбыли из розыгрыша Кубка Европы ФИБА, уступив Шоле.