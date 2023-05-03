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3 702 танка, 7 199 ББМ. Генштаб ВСУ назвал потери россии на 3 мая 2023-го года с момента начала полномасштабной войны против Украины

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил список потерь армии рф с момента начала полномасштабного военного вторжения в нашу страну.

«Общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 03.05.2023 ориентировочно составили/ The total combat losses of the enemy from 24.02.2022 to 03.05.2023 were approximately:

  • личного состава / personnel ‒ около/ about 191940 (+520) человек ликвидировано / persons were liquidated,
  • танков / tanks ‒ 3702 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин / APV ‒ 7199 (+6) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 2946 (+16) ед,
  • РСЗО / MLRS – 544 (+0) ед,
  • средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 300 (+2) ед,
  • самолетов / aircraft – 308 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters – 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2505 (+28),
  • крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 947 (+0),
  • корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5865 (+14) ед,
  • специальная техника / special equipment ‒ 363 (+3).

Данные уточняются / Data are being updated», — говорится в сообщении.

Рано утром 24 февраля россия произвела ракетный обстрел и авиабомбардировку большинства украинских городов, а затем начала полномасштабное военное вторжение. Война против россии продолжается уже 434-й день.

Источник: sportarena.com

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