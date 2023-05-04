Президент БК Ровно Лищук: Я оптимистично смотрю на то, что наша мужская команда сыграет в Суперлиге

Президент БК Ровно Сергей Лищук заявил о возможном участии команды в Суперлиге в новом сезоне. По словам Лищука, в минувшем первенстве данный вопрос не был решен из-за отсутствия финансирования.

«Когда я вернулся в Ровно, я обещал в первую очередь себе, что мы добьемся золота Высшей лиги и, думаю, мы должны были это делать в прошлом году. Выиграли теперь и этим подвели промежуточную черту, выполнили промежуточную задачу».

«Была возможность это сделать и в этом году, но к началу сезона у нас не было финансирования, поэтому это было бы авантюрно. По ходу сезона ситуация улучшилась и мы спокойно доиграли чемпионат».

БК Ровно триумфовал в Высшей лиге Украины. Чемпионом Суперлиги стал столичный Будивельник под руководством Дмитрия Забирченко.