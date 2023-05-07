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Баскетбол

Леброн Джеймс отметился странным антидостижением

Лидер «Лейкерс» поразил всех в третьей игре серии с «Голден Стэйт»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поразил всех первой четверти третьей игры серии плей-офф НБА против «Голден Стэйт Уорриорз» (127:97). Он впервые в своей карьере не совершил ни одной попытки броска за всю четверть в рамках матчей плей-офф.

Ира Джеймс завершил с показателем в 21 набранный пункт. Также на его счету 8 подборов и 8 передач.

Напомним, сейчас счет в серии в пользу «Лейкерс» – 2-1.

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