Мурзин: Цель команды — вернуться на Евробаскет

Главный тренер женской сборной Украины по баскетболу Евгений Мурзин рассказал, что главной его целью станет возвращение команды на Евробаскет.

«Безусловно, мы будем вводить молодых игроков. Костяк команды останется, опытные игроки профессионально относятся к работе, но несколько молодых баскетболисток мы будем подключать к работе и смотреть, как они будут выглядеть на фоне более опытных игроков».

«В мае у нас запланирована одна контрольная игра в Испании. К сожалению, нам не удастся собраться самым сильным составом, не смогут присоединиться Ягупова, Филевич и Уро-Ниле. Филевич и Уро-Ниле сейчас со сборной 3х3, а Алине нужно отдохнуть от очередного удачного сезона. В Испании у нас будет три тренировки и одна игра и таких турниров хотелось бы побольше».

«Я буду продолжать работать и с мужской командой Прикарпатья-Говерлы. Несмотря на эмоциональные отличия, ключевые правила, законы и принципы одинаковы как в женском, так и в мужском баскетболе».

Мурзин возглавил сборную Украины в апреле. Специалист ранее был ассистентом Срджана Радуловича в женской национальной команде.

Напомним, что женская сборная Украины под руководством Радуловича не вышла на чемпионат Европы-2023 по баскетболу. Сине-желтые не пробились на первенство, уступив по показателям лучших вторых мест Венгрии, Словакии, Великобритании и Германии.