Мадридский Реал и Монако стали последними участниками финала четырех Евролиги-2023.

В последнем матче полуфинального противостояния мадридцы обыграли Партизан (98:94) и победили в серии — 3:2. Реал стал первым клубом в истории турнира, который пробился в решающий раунд, проигрывая в полуфинале со счетом 0:2.

Монако на своей площадке одолел Маккаби (97:86). Монегаски также победили в серии со счетом 3:2.

Ранее участниками финала четырех стали Барселона и Олимпиакос. Каталонцы выиграли все три поединка у Жальгириса, а греческая команда в пятиматчевом противостоянии прошла Фенербахче.

Финал четырех Евролиги-2023 пройдет в Каунасе. Барселона сыграет с Реалом, а Монако — с Олимпиакосом. Первые матчи решающей части турнира состоятся 19 мая.