Украинские баскетболистки проведут сбор и сыграют контрольный матч в Испании

Женская сборная Украины по баскетболу прибыла в Испанию, где проведет тренировочный сбор и сыграет контрольный матч против сборной земель Каталонии.

В распоряжении нового главного тренера национальной команды Евгения Мурзина десять баскетболисток. После напряженного сезона не смогла присоединиться к команде лидер и капитан сборной Украины Алина Ягупова. Контрольный матч состоится 13 мая в Жироне.

Состав сборной Украины на сбор в Испании:

Дарья Дубнюк (Бембибре, Испания), Вита Горобец (Тиргу Муреш, Румыния), Виктория Балабан (Нептунас, Литва), Юлия Мусиенко (Ланди, Франция), Ульяна Дацько (Нептунас, Литва), Елена Бойко (Торино Баскет, Италия), Дарья Кононученко (Виртус Баскет, Италия), Татьяна Юркевичус (Люблин, Польша), Ольга Мазниченко (Орли Баскет, Франция), Татьяна Гаврильчик (Сокол, Чехия).

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Мурзин возглавил сборную Украины в апреле. Специалист ранее был ассистентом Срджана Радуловича в женской национальной команде.

Напомним, что женская сборная Украины под руководством Радуловича не вышла на чемпионат Европы-2023 по баскетболу. Сине-желтые не пробились на первенство, уступив по показателям лучших вторых мест Венгрии, Словакии, Великобритании и Германии.