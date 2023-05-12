Защитник Прометея и сборной Украины Иван Ткаченко пропустит пре-квалификацию олимпийского баскетбольного турнира.

Украинскому баскетболисту провели хирургическое вмешательство на плече. Операцию Ткаченко перенес в Риге, а на восстановление Ткаченко потребуется до четырех месяцев.

Это не первая потеря в составе сине-желтых. Ранее повреждения были диагностированы у Дениса Лукашова и Ильи Сидорова.

Сборная Украины по баскетболу сыграет в группе пре-квалификации олимпийского турнира с Турцией, Болгарией и Исландией. Для выхода в основной квалификационный турнир Украине нужно стать одной из двух лучших на групповом этапе, а затем выиграть плей-офф, который стартует с полуфинала.

Все матчи пройдут в Стамбуле с 12 по 20 августа 2023 года.