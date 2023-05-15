Телеком Баскетс Бонн выиграл баскетбольную Лигу чемпионов-2023.

В финальном поединке немецкая команда обыграла Хапоэль из Иерусалима — 77:70. Защитник Бонна Ти Джей Шортс признан MVP поединка, а также всего сезона ЛЧ-2023 и Финала четырех.

В матче за третье место Тенерифе обыграл Уникаху — 84:79. Ранее в полуфинальных поединках Бонн прошел Уникаху (69:67), а Хапоэль вырвал победу у Тенерифе (69:68).

Украину в ЛЧ-2023 представлял Будивельник. Киевляне не смогли пробиться в основной турнир, уступив в квалификации Бамбергу.