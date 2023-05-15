Баскетбол
Телеком Баскетс Бонн выиграл баскетбольную Лигу чемпионов-2023
Телеком Баскетс Бонн выиграл баскетбольную Лигу чемпионов-2023.
В финальном поединке немецкая команда обыграла Хапоэль из Иерусалима — 77:70. Защитник Бонна Ти Джей Шортс признан MVP поединка, а также всего сезона ЛЧ-2023 и Финала четырех.
В матче за третье место Тенерифе обыграл Уникаху — 84:79. Ранее в полуфинальных поединках Бонн прошел Уникаху (69:67), а Хапоэль вырвал победу у Тенерифе (69:68).
Украину в ЛЧ-2023 представлял Будивельник. Киевляне не смогли пробиться в основной турнир, уступив в квалификации Бамбергу.
Good morning, Champions! 🏆#HEARTBERG #FinalFour #BasketballCL 📸: Wolter pic.twitter.com/UQowjNtykY
— Telekom Baskets Bonn (@TelekomBaskets) May 15, 2023