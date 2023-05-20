Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в плей-офф Мировой серии

Женская сборная Украины по баскетболу (3х3) пробилась в плей-офф этапа Мировой лиги в азербайджанской Астаре.

В составе сине-желтых выступают Кристина Филевич, Оксана Моллова, Вероника Космач и Мириам Уро-Ниле. Украина на старте группового этапа обыграла Германию.

В матче за первое место в группе А Украина победила Египет — 20:12. Сине-желтые после успешного старта (5:0) уступали в счете (9:11), однако сумели собрано провести концовку матча.

Украина вышла в плей-офф с первого места в группе. В четвертьфинале сине-желтые сыграют с Польшей. Старт завтрашнего матча — в 13:05 по Киеву.

Баскетбол. Мировая лига 3х3. Женщины. Групповой этап. Группа А. 2-й тур

Египет – Украина — 12:20

Украина: Уро-Ниле (8 + 11 подборов), Моллова (8 + 5 подборов), Филевич (2 + 6 подборов), Космач (2)