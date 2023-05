Реал и Олимпиакос сыграют в финале Евролиги

Мадридский Реал и греческий Олимпиакос сыграют в финале Евролиги.

Мадридцы в полуфинальном матче обыграли Барселону (78:66). Решающей стала вторая половина встречи, которую Реал выиграл у своих принципиальных соперников с перевесом в 18 очков.

Днем ранее в финал вышел Олимпиакос. Греческая команда одолела Монако (76:62). Ключевой стала третья четверть, которую Олимпиакос выиграл со счетом 27:2.

Заключительные поединки Евролиги пройдут в воскресенье, 21 мая. Барселона сыграет с Монако в матче за третье место, а затем в поединке за трофей встретятся Реал и Олимпиакос.

Highlights from El Clásico…@RMBaloncesto advanced to the championship game beating @FCBbasket pic.twitter.com/eerMzy9YHG

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 19, 2023