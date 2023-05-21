Баскетбол
Реал в драматичном финале победил Олимпиакос и стал чемпионом Евролиги-2022/23
Мадридский Реал стал чемпионом Евролиги-2022/23. В финале испанская команда обыграла Олимпиакос.
Первая четверть осталась за Олимпиакосом — 24:17. Во второй 10-минутке Реал вернулся в игру и на большой перерыв команды ушли при равном счете — 45:45.
В третьей четверти Олимпиакос добыл небольшое преимущество в четыре очка — 63:59. В заключительном отрезке игры греческая команда вел игруа, но на последней минуте Реал сумел отыграться и благодаря точному броску Серхио Льюля добыть победу — 79:78.
Самым результативным игроком встречи стал форвард Олимпиакоса Александр Везенков — 29 очков. В составе Реала отметим 36-летнего Серхио Родригеса (15 очков и 9 передач) и Волтера Тавареша (13 очков и 10 подборов), который к тому же стал MVP Финала четырех.
Реал выиграл баскетбольную Евролигу в рекордный 11 раз. В активе Олимпиакоса осталось три титула.
В матче за третье место Евролиги Монако уверенно победил Барселону — 78:66.
- Баскетбол. Евролига. Финал четырех
Финал
Олимпиакос — Реал — 78:79 (24:17, 21:18, 18:14, 15:20)
Матч за 3-е место
Монако — Барселона — 78:66 (24:13, 20:15, 16:17, 18:21)
A Championship Winning shot from @23Llull!
Unbelievable!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/zWOvZt5Dqo
— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 21, 2023