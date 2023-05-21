Реал в драматичном финале победил Олимпиакос и стал чемпионом Евролиги-2022/23

Мадридский Реал стал чемпионом Евролиги-2022/23. В финале испанская команда обыграла Олимпиакос.

Первая четверть осталась за Олимпиакосом — 24:17. Во второй 10-минутке Реал вернулся в игру и на большой перерыв команды ушли при равном счете — 45:45.

В третьей четверти Олимпиакос добыл небольшое преимущество в четыре очка — 63:59. В заключительном отрезке игры греческая команда вел игруа, но на последней минуте Реал сумел отыграться и благодаря точному броску Серхио Льюля добыть победу — 79:78.

Самым результативным игроком встречи стал форвард Олимпиакоса Александр Везенков — 29 очков. В составе Реала отметим 36-летнего Серхио Родригеса (15 очков и 9 передач) и Волтера Тавареша (13 очков и 10 подборов), который к тому же стал MVP Финала четырех.

Реал выиграл баскетбольную Евролигу в рекордный 11 раз. В активе Олимпиакоса осталось три титула.

В матче за третье место Евролиги Монако уверенно победил Барселону — 78:66.

Баскетбол. Евролига. Финал четырех

Финал

Олимпиакос — Реал — 78:79 (24:17, 21:18, 18:14, 15:20)

Матч за 3-е место

Монако — Барселона — 78:66 (24:13, 20:15, 16:17, 18:21)