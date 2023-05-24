Степановский: Проведем спарринги с Литвой, Израилем и Нидерландами, хотелось бы сыграть против неевропейской сборной

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Виталий Степановский рассказал о летней подготовке национальной команды к турниру пре-квалификации к Олимпиаде-2024.

«Все соперники хорошие, хотелось бы еще сыграть против неевропейской сборной. У нас еще был вариант с Ливаном, но они тоже сначала подтвердили, а потом оказались. Нам нужно пять матчей, которые я запланировал с тренером по общефизической подготовке».

«15 июля мы начинаем сбор в Риге. До этого тренер по физической подготовке Алексей Коновалов приступит к работе с игроками, а с некоторыми, такими как Крутоус, Павлов, уже начал».

«У нас уже не будет времени набирать форму, ведь первая игра запланирована уже на 26 июля. Времени на раскачку уже не будет — все должны приехать в хорошей форме. Сейчас некоторые ребята еще продолжают свой клубный сезон, но даже с учетом этого у них будет время на отдых, а потом нужно будет подготовиться в сборную».

Сборная Украины по баскетболу сыграет в группе пре-квалификации олимпийского турнира с Турцией, Болгарией и Исландией. Для выхода в основной квалификационный турнир Украине нужно стать одной из двух лучших на групповом этапе, а затем выиграть плей-офф, который стартует с полуфинала. Все матчи пройдут в Стамбуле с 12 по 20 августа 2023 года.