Степановский: Лукашов, Сидоров и Ткаченко травмированы, есть проблемы у других игроков

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Виталий Степановский рассказал о ситуации с травмированными игроками перед началом летних тренировочных сборов.

Ранее Степановский подтвердил проведение трех спаррингов сборной Украины летом с командами Литвы, Израиля и Нидерландов. Сине-желтые запланировали поединки еще против двух соперников, которых согласуют позднее.

Сборная Украины по баскетболу сыграет в группе пре-квалификации олимпийского турнира с Турцией, Болгарией и Исландией. Для выхода в основной квалификационный турнир Украине нужно стать одной из двух лучших на групповом этапе, а затем выиграть плей-офф, который стартует с полуфинала. Все матчи пройдут в Стамбуле с 12 по 20 августа 2023 года.