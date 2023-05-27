Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 сыграет с Германией и Италией в отборе на Евро-2023

Сборные Украины по баскетболу 3х3 узнали своих соперников в квалификации на чемпионат Европы-2023.

Мужская команда сыграет в группе В, где ее соперниками станут Германия и Италия. Две лучших команды каждой из групп выйдут в четвертьфинал. Путевку на чемпионат Европы получат финалисты турнира, а также команда, занявшая третье место.

Женская сборная Украины сыграет в группе А отбора против Испании, Швейцарии, Сербии и Дании. Прямую путевку получит победитель группы, команда, занявшая второе место, сыграет в плей-офф за право выступить на Евро-2023.

Отборочный турнир пройдет в румынской Констанце. Финальная часть чемпионата Европы-2023 пройдет с 5 по 7 сентября в Иерусалиме.