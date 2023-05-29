Прометей подписал американского защитника Марча

Прометей объявил о подписании американского защитника Рональда Марча.

Уроженец Финикса и выпускник Phillander Smith College ранее выступал за швейцарский БК Ривьера Баскет, после чего перебрался во Францию. В его карьере — выступления за французские Савойю Баскет и Роанн Баскет.

Отметим, что в составе Роанна американец стал вторым скорером чемпионата Франции. В минувшем сезоне, в среднем за матч, Марч набирал 21,4 очка.

Напомним, Прометей завершил сезон, дойдя до полуфинала Еврокубка. Украинская команда уступила Тюрк Телекому с разницей в два очка.

Также подопечные Ронена Гинзбурга стали победителями Латвийско-эстонской баскетбольной лиги. В финале Прометей победил ВЭФ Ригу.