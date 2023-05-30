Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 узнала соперников на Европейских играх-2023

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 узнала соперников по групповому раунду Европейских игр-2023. Сине-желтые попали в квартет C, где также сыграют Литва, Польша и Эстония.

Две лучшие команды из группы выйдут в плей-офф Европейских игр. Соревнования по баскетболу 3х3 пройдут 21-24 июня в Кракове.

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 дважды выступала на Европейских играх. В 2015 году украинки стали серебряными призерками, а в 2019-м сине-желтые не смогли преодолеть групповой раунд.

Ранее мужская и женская сборные Украины по баскетболу 3х3 узнали своих соперников в квалификации на чемпионат Европы-2023. Мужская команда встретится с Германией и Италией. Женская сборная сыграет против Испании, Швейцарии, Сербии и Дании.