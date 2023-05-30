Следить

Баскетбол

Прометей подписал форварда сборной Украины Войналовича

Андрей Войналович. Фото — kyiv-basket.com.ua

Прометей объявил о подписании украинского форварда Андрея Войналовича.

В Украине баскетболист известен по выступлениям за Химик и Киев-Баскет. В прошлом году украинец выступал за Валмиеру, а минувший сезон провел в эстонском Тарту Юликоол.

Войналович стал чемпионом Украины в сезоне 2018/19. Также форвард имеет в активе победу в Кубке Украины (2019/20).

Отметим, что Войналович — игрок национальной сборной Украины. Игрок принял участие в семи матчах отбора на чемпионат мира-2023 в составе сине-желтых, в которых набирал в среднем за матч 3,1 очка и делал 2,0 подбора.

Это второй трансфер Прометея перед новым сезоном. Ранее коллектив Ронена Гинзбурга усилил американский защитник Рональд Марч.

Напомним, Прометей завершил сезон, дойдя до полуфинала Еврокубка. Украинская команда уступила Тюрк Телекому с разницей в два очка.

Также подопечные Ронена Гинзбурга стали победителями Латвийско-эстонской баскетбольной лиги. В финале Прометей победил ВЭФ Ригу.

Источник: sportarena.com

Категории
Комментарии

Теннис

Страсбург. Линетт стартовала с победы, Бурель и Пера встретятся в 1/4 финала

Баскетбол

Степановский: Лукашов, Сидоров и Ткаченко травмированы, есть проблемы у других игроков

Теннис

Лион. Очередное поражение Монфиса в первом круге, Шварцман и Гаске покидают турнир после стартовых матчей

Баскетбол

Степановский: Проведем спарринги с Литвой, Израилем и Нидерландами, хотелось бы сыграть против неевропейской сборной

Теннис

Элина Свитолина – Клару Бюрель: обзор матча

Теннис

Элина Свитолина – Варвара Грачева: обзор матча

Теннис

Женева. Ярри победил действующего чемпиона Рууда, Димитров и Фритц сыграют за место в финале

Теннис

Страсбург. Теннисистка из России сыграет против Свитолиной в четвертьфинале

Бокс

Фьюри ведет переговоры по бою с австралийцем Маккином

Теннис

Женева. Пэр, Шелтон и Бублик проиграли на старте, Маннарино и Грикспор вышли во второй круг

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Баскетбол