Прометей подписал форварда сборной Украины Войналовича

Прометей объявил о подписании украинского форварда Андрея Войналовича.

В Украине баскетболист известен по выступлениям за Химик и Киев-Баскет. В прошлом году украинец выступал за Валмиеру, а минувший сезон провел в эстонском Тарту Юликоол.

Войналович стал чемпионом Украины в сезоне 2018/19. Также форвард имеет в активе победу в Кубке Украины (2019/20).

Отметим, что Войналович — игрок национальной сборной Украины. Игрок принял участие в семи матчах отбора на чемпионат мира-2023 в составе сине-желтых, в которых набирал в среднем за матч 3,1 очка и делал 2,0 подбора.

Это второй трансфер Прометея перед новым сезоном. Ранее коллектив Ронена Гинзбурга усилил американский защитник Рональд Марч.

Напомним, Прометей завершил сезон, дойдя до полуфинала Еврокубка. Украинская команда уступила Тюрк Телекому с разницей в два очка.

Также подопечные Ронена Гинзбурга стали победителями Латвийско-эстонской баскетбольной лиги. В финале Прометей победил ВЭФ Ригу.