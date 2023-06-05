Определилось расписание матчей сборной Украины по баскетболу в пре-квалификации Олимпиады

Сборная Украины по баскетболу узнала расписание всех матчей группового этапа пре-квалификационного олимпийского турнира, который пройдет 12-20 августа этого года.

Украина сыграет в Стамбуле в группе «С», где соперниками по групповому раунду станут местная сборная Турции, а также команды Исландии и Болгарии.

Со сборной Болгарии наша сборная встретится 12 августа, со сборной Исландии — 13 августа, а вот со сборной Турции — 15 августа. Следующие этапы сыграют чуть позже: 18 августа стартует полуфинал, а от финал сыграют 20 августа.

Для выхода в квалификационный турнир Украине нужно стать одной из двух лучших команд на групповом этапе, а затем выиграть плей-офф, который стартует с полуфинала.

Только победители пре-квалификационных турниров получат места на олимпийском квалификационном турнире.