В сезоне Суперлиги 2023/24 будет возвращен лимит на легионеров

6 июня состоялось заседание Исполкома Федерации баскетбола Украины.

В ходе обсуждения следующего сезона 2023/24, было принято решение о возвращении лимита на легионеров. В чемпионате 2023/24 в технической заявке команды на игру могут присутствовать до трех легионеров. При этом три иностранца могут одновременно оказаться на площадке.

В прошлом сезоне лимит на легионеров не был введен. В довоенном сезоне 2021/22, который был прерван из-за полномасштабного военного вторжения россии в Украину, на игру можно было заявить не более пяти иностранцев.

В сезоне 2022/23 БИПА стала обладателем бронзовых медалей Суперлиги. Серебро досталось Днепру, а чемпионский титул — Будивельнику, который за сезон потерпел лишь одно поражение.