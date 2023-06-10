Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 обыграла Сербию и Данию в отборе на Евро-2023

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 двумя победами стартовала в квалификации к чемпионату Европы-2023.

В первом поединке украинки обыграли сборную Сербии — 10:5. Сине-желтые сделали упор на оборону, за первую треть встречи создали перевес в пять очков, после чего довели матч до победы.

Во втором поединке Украина разгромила Данию — 16:4. Матч прошел при подавляющем преимуществе сине-желтых, первые очки датчанки сумели набрать лишь при счете 14:0.

Отбор на Евро-2023 проходит в румынской Констанце. Соревнования продолжатся в воскресенье. Украинкам предстоит сыграть с фаворитками группы сборной Испании, а также с командой Швейцарии.

Напомним, прямую путевку на чемпионат Европы получит победитель группы. Команда, занявшая второе место, сыграет в плей-офф за право выступить на Евро-2023. Финальная часть чемпионата Европы-2023 пройдет с 5 по 7 сентября в Иерусалиме.

Баскетбол 3х3. Женщины. Евро-2023. Квалификация. Группа А. Первый день

Украина — Сербия — 10:5

Украина: Ляшко 0, Филевич 4, Моллова 2, Уро-Ниле 4

Украина — Дания — 16:4

Украина: Ляшко 4 (1 дальний), Филевич 6 (2 штрафных), Моллова 1, Уро-Ниле 5 (1 дальний, 1 штрафной)