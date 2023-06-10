Баскетбол
Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 с первого места группы вышла в плей-офф отбора на Евро-2023
Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в плей-офф квалификации на чемпионат Европы-2023.
В первом матче группового раунда сине-желтые обыграли сборную Германии — 16:12. Немцы лучше начали поединок, но украинцы перехватили инициативу и вырвали победу. Лучшим в составе сине-желтых стал бигмэн Максим Никитин, набравший 7 очков.
Во втором поединке игрового дня сборная Украины разгромила Италию — 18:10. Сине-желтые с самого начала контролировали ход игры, а форвард Владимир Конев набрал 7 очков.
Сборная Украины заняла первое место в группе B. В четвертьфинале отбора на Евро-2023 украинцам предстоит сыграть со второй командой группы D. Напомним, путевки на Евро-2023 получат лучшие три команды квалификации.
- Баскетбол 3х3. Мужчины. Евро-2023. Квалификация. Группа B
Германия — Украина — 12:16
Украина: Никитин 7, Бондаренко 3, Конев 3, Закурдаев 3
Италия — Украина — 10:18
Украина: Конев 7, Закурдаев 5, Никитин 3, Бондаренко 3