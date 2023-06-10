Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 с первого места группы вышла в плей-офф отбора на Евро-2023

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в плей-офф квалификации на чемпионат Европы-2023.

В первом матче группового раунда сине-желтые обыграли сборную Германии — 16:12. Немцы лучше начали поединок, но украинцы перехватили инициативу и вырвали победу. Лучшим в составе сине-желтых стал бигмэн Максим Никитин, набравший 7 очков.

Во втором поединке игрового дня сборная Украины разгромила Италию — 18:10. Сине-желтые с самого начала контролировали ход игры, а форвард Владимир Конев набрал 7 очков.

Сборная Украины заняла первое место в группе B. В четвертьфинале отбора на Евро-2023 украинцам предстоит сыграть со второй командой группы D. Напомним, путевки на Евро-2023 получат лучшие три команды квалификации.

Баскетбол 3х3. Мужчины. Евро-2023. Квалификация. Группа B

Германия — Украина — 12:16

Украина: Никитин 7, Бондаренко 3, Конев 3, Закурдаев 3

Италия — Украина — 10:18

Украина: Конев 7, Закурдаев 5, Никитин 3, Бондаренко 3