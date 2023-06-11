Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 завоевала путевку на чемпионат Европы-2023.

В первом матче второго игрового дня отборочного турнира в румынской Констанце сине-желтые в тяжелом поединке обыграли главного конкурента, сборную Испании — 16:15. Лучшей в составе украинок стала Кристина Филевич, набравшая шесть очков.

В заключительной встрече Украина уверенно обыграла сборную Швейцарии — 21:12. Самой результативной в поединке стала Мириам Уро-Ниле, которая набрала 10 очков.

Женская украинская команда без поражений прошла отборочный турнир. Напомним, в первый игровой день украинки обыграли Данию и Сербию. Украина заняла первое место в группе А и напрямую вышла на Евро-2023, который пройдет в Иерусалиме с 5 по 7 сентября.

Баскетбол 3х3. Женщины. Евро-2023. Квалификация. Группа А. Второй день

Украина — Испания 16:15

Украина: Филевич 6, Уро-Ниле 4, Ляшко 3, Моллова 3

Швейцария — Украина 12:21

Украина: Уро-Ниле 10, Филевич 5, Ляшко 3, Моллова 3