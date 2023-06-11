Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал отбора на Евро-2023

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал квалификации к чемпионату Европы-2023. Напомним, отборочный турнир проходит в румынской Констанце.

В 1/4 финала украинцы обыграли сборную Испании. Лучшим в составе сине-желтых стал Олег Бондаренко, набравший 8 очков.

Напомним, для выхода на чемпионат Европы в отборочном турнире необходимо занять место не ниже третьего. В полуфинале сине-желтые сыграют со сборной Хорватии. Начало поединка — в 18:15 по киевскому времени.

В первый день соревнований мужская сборная Украины обыграла Германию (16:12) и Италию (18:10). Сине-желтые заняли первое место в группе В.

Ранее прямую путевку на чемпионат Европы-2023 завоевала женская сборная Украины. Сине-желтые заняли первое место в группе А, выиграв все четыре поединка.

Баскетбол 3х3. Мужчины. Евро-2023. Квалификация. Четвертьфинал

Украина — Испания — 16:11

Украина: Бондаренко 8, Конев 7, Закурдаев 1, Никитин