Сборная Украины U-20 по баскетболу уступила Латвии в контрольном матче, который прошел в Риге — 67:78.

Хозяева площадки лучше провели первую половину, однако сине-желтым удалось выровнять игру в третьей четверти. Заключительная 10-минутка стала решающей, Латвия выиграла этот отрезок с перевесом в 9 очков и победила в матче.

Самым результативным в составе украинцев стал Александр Кобзистый, который набрал 17 очков и совершил 8 подборов. Отметим, что главный тренер сине-желтых Дмитрий Забирченко использовал на площадке 16 игроков.

Сборная Украины U-20 продолжит подготовку к чемпионату Европы в литовском Йонишкисе. У команды Забирченко запланировано еще два контрольных поединка.

Украинская молодежка выступит на Евробаскете-2023 в дивизионе В. Соперниками украинцев будут команды Швеции, Грузии и Косово. Турнир пройдет в Скопье (Македония) с 7 по 16 июля.

Контрольный матч

Латвия U-20 — Украина U-20 — 78:67 (17:15, 25:16, 11:22, 25:14)

Украина: Кобзистый (17 + 8 подборов + 2 передачи), Брынюк (10 + 3 подбора), Кошеватский (4 + 10 передач + 2 перехвата), Шиманский (3), Кабанов (0) — старт, Бедностин (10), Иванов (7), Зайцев (4 + 3 подбора), Бублик (4), Батальский (2), Триколенко (2), Дзюба (2+3 подбора + 2 перехвата), Сафонов (1), Безима (1+3 подбора), Джерихов (0), Семерич (0)