Прометей подписал американского центрового Флойда

Прометей подписал американского центрового Джихайва Флойда.

25-летний бигмэн — выпускник колледжа Ноly Cross Сrusaders. В Европе Джихайв выступал за греческие Ларису, Промитаес и Панатинаикос, израильский Хапоэль Гилбоа Галил, а последние сезоны провел в турецких Фенербахче и Галатасарае.

Вместе с Фенербахче Флойд стал чемпионом Турции в сезоне 2021/22, также выступал в Евролиге. Позднее центровой перешел в Галатасарай, где провел семь матчей, но не доиграл сезон из-за травмы.

Ранее Прометей подписал американского защитника Рональда Марча. Также команду Ронена Гинзбурга усилил форвард сборной Украины Андрей Войналович.

Напомним, Прометей завершил сезон, дойдя до полуфинала Еврокубка. Также подопечные Ронена Гинзбурга стали победителями Латвийско-эстонской баскетбольной лиги.