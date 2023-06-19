ФБУ предложила Прометею выступить в следующем сезоне в Высшей лиге

Исполнительный комитет Федерации баскетбола Украины предложил Прометею выступить в Высшей лиге в сезоне-2023/24.

Клуб из Слобожанского обратился в ФБУ относительно возможности участия в Суперлиге. Так как Прометей пропустил прошлый сезон, по регламенту команда могла заявиться в нижний дивизион (Высшую лигу). ФБУ вынесла вопрос на внеочередное заседание Исполкома, который большинством голосов принял решение предложить Прометею играть в Высшей лиге.

Напомним, команда Ронена Гинзбурга отказалась от участия в Суперлиге в сезоне-2022/23 из-за разногласий с ФБУ. Президент клуба Владимир Дубинский заявил, что Федерация требовала оплатить дискриминационный заявочный взнос, в десять раз превышающий стандартный. ФБУ мотивировала подобную сумму участием Прометея в еврокубковом турнире «не под эгидой ФИБА».

Прометей завершил сезон, дойдя до полуфинала Еврокубка. Также подопечные Ронена Гинзбурга стали победителями Латвийско-эстонской баскетбольной лиги.