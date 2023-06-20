Баскетбол
Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 сыграет в группе с Францией и Чехией на Евро-2023
Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 узнала соперников по группе чемпионата Европы-2023.
Сине-желтые попали в группу А, где сыграют с Францией и Чехией. Две лучшие команды из группы выйдут в 1/4 финала континентального первенства.
Чемпионат Европы-2023 по баскетболу 3х3. Женщины. Групповой этап
- Группа A: Франция, Чехия, Украина
- Группа B: Германия, Италия, Израиль
- Группа C: Литва, Венгрия, Португалия
- Группа D: Испания, Нидерланды, Люксембург
Чемпионат Европы-2023 состоится 5-7 сентября в Иерусалиме. Победитель первенства получит путевку во второй квалификационный олимпийский турнир.
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Напомним, что мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 не смогла пробиться на чемпионат Европы-2023, уступив в решающем матче отбора Германии.