Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 сыграет в группе с Францией и Чехией на Евро-2023

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 узнала соперников по группе чемпионата Европы-2023.

Сине-желтые попали в группу А, где сыграют с Францией и Чехией. Две лучшие команды из группы выйдут в 1/4 финала континентального первенства.

Чемпионат Европы-2023 по баскетболу 3х3. Женщины. Групповой этап

Группа A: Франция, Чехия, Украина

Франция, Чехия, Украина Группа B: Германия, Италия, Израиль

Германия, Италия, Израиль Группа C: Литва, Венгрия, Португалия

Литва, Венгрия, Португалия Группа D: Испания, Нидерланды, Люксембург

Чемпионат Европы-2023 состоится 5-7 сентября в Иерусалиме. Победитель первенства получит путевку во второй квалификационный олимпийский турнир.

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Напомним, что мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 не смогла пробиться на чемпионат Европы-2023, уступив в решающем матче отбора Германии.