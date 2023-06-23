Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 не вышла в плей-офф Европейских игр-2023

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 завершила выступления на Европейских играх-2023.

В рамках группового этапа украинки обыграли Польшу (19:16), но уступили Эстонии (13:14) и Литве (14:21). В составе сине-желтых выступали Кристина Филевич, Оксана Моллова, Вероника Космач и Мириам Уро-Ниле.

С одной победой в активе Украина заняла третье место в группе. В 1/4 финала пробились Литва и Польша.

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 в третий раз выступила на Европейских играх. В 2015 году украинки стали серебряными призерками, а в 2019-м сине-желтые не смогли преодолеть групповой раунд.

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Всего в активе сборной Украины 11 медалей на Европейских играх-2023 — пять золотых, три серебряных и три бронзовых. Соревнования в польском Кракове завершатся 2 июля.