Бродский: Если Прометей готов играть в Украине основным составом, Исполком повторно рассмотрит вопрос о возвращении клуба в Суперлигу

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что готов вернуть на рассмотрение Исполкома вопрос об участии Прометея в Суперлиге, если основной состав команды согласится участвовать в чемпионате Украины. ФБУ ответила на открытое письмо игроков сборной Украины, которые призвали принять Прометей в число участников Суперлиги.

«ФБУ в вопросе возможного участия БК Прометей в Суперлиге руководствовалась исключительно нормами регламента. Проясню для всего, физически допустить БК Прометей, полностью пропустивший предыдущий баскетбольный сезон в Украине, сразу в Суперлигу, ФБУ может благодаря единому инструменту, а это принятие специального решения Исполнительным комитетом ФБУ. Именно для этого мной был вынесен этот вопрос на голосование, в итоге 3 члена исполкома поддержали это решение, а 13 – нет».

В этом сезоне о дополнительных взносах речь не шла. ФБУ два месяца назад подписала многостороннее соглашение с Прометеем и федерациями Латвии и Эстонии об участии клуба в Латвийско-Эстонской лиге. Документ отправлен в FIBA. Мы могли бы этого не делать, но с уважением относимся к игрокам команды. Как ни больно нам в нашей принципиальной позиции вертикали клубного баскетбола, но мы смирились с участием команды в 7Days EuroCup исключительно из-за желания поддержать украинских игроков, которые так хотят там выступать.

В свою очередь настоятельно рекомендую БК Прометей воспользоваться предложением исполкома ФБУ и заявиться в этом сезоне своим молодым составом в Высшую лигу. Таким образом, клуб получит возможность по спортивному принципу добыть в борьбе право на участие следующего сезона в Суперлиге.

С полным заявлением президента ФБУ, а также письмом игроков сборной Украины, можно ознакомиться по ссылке.

Ранее ФБУ предложила Прометею выступить в Высшей лиге в сезоне-2023/24. Так как клуб из Слобожанского пропустил прошлый сезон, по регламенту команда могла заявиться в нижний дивизион (Высшую лигу).

Напомним, команда Ронена Гинзбурга отказалась от участия в Суперлиге в сезоне-2022/23 из-за разногласий с ФБУ. Президент клуба Владимир Дубинский заявил, что Федерация требовала оплатить дискриминационный заявочный взнос, в десять раз превышающий стандартный. ФБУ мотивировала подобную сумму участием Прометея в еврокубковом турнире «не под эгидой ФИБА».

Прометей завершил сезон, дойдя до полуфинала Еврокубка. Также подопечные Ронена Гинзбурга стали победителями Латвийско-эстонской баскетбольной лиги.