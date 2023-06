Бельгия выиграла женский чемпионат Европы по баскетболу-2023

Женская сборная Бельгии выиграла чемпионат Европы-2023 по баскетболу.

В финальном поединке бельгийки обыграли сборную Испании — 64:58. Испанки вели в счете практически весь матч, и в третьей четверти доводили свое преимущество до 10 очков. Решающей стала заключительная четверть, в которой бельгийки разгромили соперниц — 21:10.

Бельгия впервые побеждает на женском Евробаскете. Испания сыграла в финале в шестой раз в истории, пиренейки трижды побеждали в этом турнире. Бронзовые награды завоевала сборная Франции, обыгравшая Венгрию.

Сборная Украины не пробилась в финальную часть Евробаскета. В квалификации сине-желтые заняли второе место группы В, пропустив в основной турнир Францию.

Бельгия — Испания — 64:58 (13:17, 12:15, 18:16, 21:10)

